N on è bastata l’atmosfera raccolta di un ristorante gourmet né il basso profilo mantenuto durante la serata: l’incontro tra Katy Perry e Justin Trudeau ha immediatamente acceso i riflettori. Lunedì sera, la popstar americana e l’ex premier canadese sono stati visti a cena insieme a Montréal, al Le Violon, elegante indirizzo gastronomico firmato dallo chef Danny Smiles. Tra piatti ricercati e una passeggiata sotto le luci soffuse del Mount Royal, i due hanno offerto lo spunto perfetto per alimentare il chiacchiericcio globale. Secondo quanto riportato da TMZ, non ci sono stati gesti espliciti, ma il clima tra loro è apparso complice e affiatato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lei in tour dopo l'addio a Bloom, lui libero da impegni politici e fresco di divorzio: che sia l'inizio di una nuova (imprevedibile) storia d'amore?