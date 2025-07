"L'uomo che oggi accusa falsamente i miei patrocinati di essere stato aggredito per motivi di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ha rivolto alla compagnia di origine palestinese gesti offensivi, insulti razzisti, sessisti e minacce". Lo afferma l'avvocato Federico Battistini, che assiste alcune delle persone accusate di avere aggredito, verbalmente e fisicamente, una famiglia francese di religione ebraica in un'area di sosta della Milano-Laghi. "La versione dei fatti esposta dal signore francese è parziale e tendenziosa", aggiunge l'avvocato, sostenendo di avere presentato querela nei suoi confronti alla Procura di Milano per i suoi assistiti a cui sono state riscontrate al pronto soccorso "lesioni, nello specifico trauma cranico e contusioni da percosse". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Legale: 'Ma quale aggressione, francese ebraico querelato'