L’economia italiana in calo in attesa dei dazi | il Pil è diminuito dello 0,1% nel secondo trimestre

L’ economia italiana cala nel secondo trimestre del 2025, in attesa dell’entrata in vigore dei dazi di Donald Trump. Il Pil è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dello 0,4% in termini tendenziali. Lo rende noto l’ Istat nella stima preliminare: nel primo trimestre la crescita era stata dello 0,3% a livello congiunturale dello 0,7% tendenziale. L’Istituto nazionale di statistica calcola anche che la crescita dell’economia italiana acquisita per il 2025 è pari a +0,5%. Le ultime previsioni ufficiali del governo, contenute nel Dfp, indicano per quest’anno un aumento del Pil dello 0,6%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’economia italiana in calo (in attesa dei dazi): il Pil è diminuito dello 0,1% nel secondo trimestre

Economia giapponese in calo: Pil giù dello 0,2% nel primo trimestre - Prima contrazione in quattro trimestri per l' economia giapponese, ancora alla ricerca di risposte dall'amministrazione Trump sugli accordi commerciali, che hanno seguito l'imposizione di dazi e sollevato timori sulla sostenibilità delle esportazioni.

Economia giapponese in contrazione: Pil giù dello 0,2% nel primo trimestre - Prima contrazione in quattro trimestri per l'economia giapponese, ancora alla ricerca di risposte dall'amministrazione Trump sugli accordi commerciali, che hanno seguito l'imposizione di dazi e sollevato timori sulla sostenibilità delle esportazioni.

L'economia Usa si contrae dello 0,2% nel primo trimestre - Il pil americano nel primo trimestre si è contratto dello 0,2%, meno di quanto inizialmente previsto.

