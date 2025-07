Lecco Ama la Montagna 2025

Il 30 agosto andrĂ in scena un lungo programma di appuntamenti in quota. I Piani d'Erna si trasformeranno nel cuore pulsante di "Lecco Ama la Montagna", l'ottava tappa del progetto "Cuori Olimpici" di Regione Lombardia che celebrerĂ anche il centenario della posa della croce sul Resegone. Questa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lecco - montagna - croce - posa

Amore per la montagna e alpinismo di domani: Rock Experience e Ragni Lecco ancora insieme - Rock Experience e il gruppo Ragni della Grignetta annunciano con orgoglio il rinnovo ufficiale della partnership che li unisce dal 2019.

Lecco, Draghi lombardi in azione in montagna: ma è un maxi-esercitazione ad alta quota - Lecco – I Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero vanno avanti e indietro tra il lago e le montagne di Lecco.

Lecco, regata e fuochi d’artificio alla Festa del Lago e della Montagna - Una festa per celebrare il legame dei lecchesi con il lago da una parte e le montagne dall’altra. Domenica, il 29 giugno, a Lecco è il giorno della Festa del Lago e della Montagna.

Lecco celebra la montagna: cent’anni fa la posa della croce del Resegone; Lecco ama la montagna: il 30 agosto tante attività alla scoperta dei Piani d'Erna e la consegna del Cuore Olimpico; I Piani d'Erna diventano il terrazzo della Lombardia con Lecco Ama la Montagna.

Lecco, posa della prima pietra per il Quarto ponte: opera olimpica da ... - Lecco – Cominciano i lavori per la costruzione del Quarto ponte di Lecco. Scrive ilgiorno.it

Centenario della posa della Croce sul Resegone - - eventi - Un programma ricco di eventi, promosso in collaborazione con enti locali, associazioni di montagna, parrocchie e ... Secondo ecodibergamo.it