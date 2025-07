Lecce | circumvallazione si pensa solo alle auto Lettera ad Adriana Poli Bortone

Di seguito un comunicato diffuso da LeccePedalaLecce30: “Questo progetto rappresenta ancora oggi un’opportunità straordinaria per Lecce per rimuovere barriere, errori e trascuratezze dei decenni passati, e invece rischia di trasformarsi in un’occasione perduta se non si riportano al primo posto le esigenze degli utenti vulnerabili della strada”. È quanto si legge in una lettera indirizzata al sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, dal movimento di cittadinanza attiva LeccePedala e dal cartello di associazioni di Lecce30, che tornano a scrivere all’amministrazione comunale di Lecce dopo una evasiva risposta a una precedente lettera inviata due mesi fa relativa a una serie di criticità sui lavori di riqualificazione della circonvallazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce: circumvallazione, “si pensa solo alle auto” Lettera ad Adriana Poli Bortone

In questa notizia si parla di: lecce - circumvallazione - pensa - auto

Lecce: circumvallazione, si pensa solo alle auto; Lavori sui viali, l’affondo delle associazioni: “I conti non tornano, si pensa solo alle auto”; Taranto: niente consiglio comunale. Stamani sit-in. Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria: rigassificatore necessario.

Lecce: circumvallazione, “si pensa solo alle auto” Lettera ad Adriana Poli Bortone - “Questo progetto rappresenta ancora oggi un’opportunità straordinaria per Lecce per rimuovere barriere, errori e trascuratezze dei decenni passati, e invece rischia di trasformarsi in un’occasione per ... Secondo noinotizie.it

Lavori sui viali, l’affondo delle associazioni: “I conti non tornano, si pensa solo alle auto” - LeccePedala, gli aderenti a Lecce30 e il Coordinamento per gli alberi e il verde urbano rimarcano forti criticità per la circonvallazione e risposte evasive del Comune specie su ciclabili e marciapied ... Segnala lecceprima.it