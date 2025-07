Leao un calcio al passato | Con Allegri è cambiato tutto adesso siamo una squadra

Il portoghese in conferenza alla vigilia dell'amichevole contro il Perth: "Tanti milanisti in Australia. Tornare qui per Milan-Como? Sarebbe bello. Abbiamo giocatori che fanno la differenza, ma quest'anno conterà il gruppo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao, un calcio al passato: "Con Allegri è cambiato tutto, adesso siamo una squadra"

Calcio, Milan-Liverpool 4-2: Allegri trova la quadra tattica, Leão convincente da centravanti - Massimiliano Allegri Il calcio d’estate può essere ingannevole, ma alcune prestazioni lasciano segni profondi.

