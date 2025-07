Leao promuove Allegri al Milan | Rispetto al passato è cambiato tutto quest'anno saremo una squadra

Leao è sicuro che il Milan quest'anno sarà molto diverso rispetto a quello visto nelle ultime stagioni e promuove l'arrivo di Allegri in panchina: "Rispetto al passato è cambiato tutto. Sento che quest'anno saremo una squadra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Biasin rivela: «L’Inter quest’anno farà tanto sul mercato, ecco cosa è cambiato rispetto al passato» - di Redazione Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulle mosse di calciomercato dell’Inter in vista della sessione estiva.

Contro il Liverpool i rossoneri dietro sono apparsi compatti e attenti ma non hanno mai rinunciato ad andare in verticale: così Leao si esalta. E il tecnico e la squadra hanno già un grande feeling

Leao-Allegri: un rapporto sinergico importante per la carriera di Rafa - Se c'è un allenatore che può aiutare tantissimo Rafael Leao nella fase matura della carriera, quello è proprio Massimiliano Allegri ... Lo riporta msn.com