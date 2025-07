Le terme del Bagnaccio riaprono dopo tre anni | c' è la data e l' orario

Dopo una lunga attesa, le Terme del Bagnaccio si preparano a riaprire le porte al pubblico. Chiuse nel maggio del 2022, torneranno finalmente accessibili dopo più di tre anni di inattività , restituendo a residenti e turisti uno dei luoghi simbolo del benessere termale della Tuscia. Sabato 2. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

