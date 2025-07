Le Relazioni Difettose – Innamorato ma non abbastanza

C ara Ester, la mia è una storia che non so bene come chiamare. Non è una relazione, non è un’avventura. So solo che esiste. Lui è sposato con figli, io convivo. La nostra è una di quelle storie che iniziano male, si interrompono, poi tornano. Va avanti da anni: tre adesso, piĂą quasi due nel passato, con in mezzo una pausa di dieci. Amore e relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Lo conobbi quando era giĂ fidanzato e io ancora libera; mi piaceva da tempo, mi chiese di uscire, lo feci e me ne innamorai. Fu subito chiaro che non avrebbe mai messo in discussione la sua storia, non ci fu mai un dubbio, mai un’incertezza, e io continuai a vederlo comunque, aggrappata alla speranza che prima o poi si sarebbe accorto di volere altro, di volere me. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Innamorato, ma non abbastanza

In questa notizia si parla di: relazioni - difettose - innamorato - abbastanza

Le Relazioni Difettose – Come non arrendermi a cercare l’amore giusto per me? - C ara Ester, sono una lettrice compulsiva della tua rubrica. Amore e relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Oramai sono alla soglia dei quaranta, vivo in una grande cittĂ ma non così grande come Milano o Roma.

Le Relazioni Difettose – Anche quando l’amore va benissimo non c’è il 100% della felicitĂ prevista - C ’era una volta un ragazzo, mica tanto bello, aveva una moto Cagiva Custom 125, che amava moltissimo.

Le Relazioni Difettose – Dopo un po’, anche fare l’amante stanca e diventa come un matrimonio - H o 35 anni, una relazione di 10 anni che ho sempre definito “tossica”. Di quelle in cui piĂą ti fai del male e piĂą resti, piĂą l’altra persona ti svaluta piĂą pensi di valere poco e di non poter andare da nessun’altra parte e così ti ritrovi a cambiare, da leonessa diventi agnello, non riesco a fare diversamente.

Le Relazioni Difettose – Single da sempre? Il decalogo definitivo; Le relazioni difettose – «A 60 anni ci siamo lasciati: lui ha un’altra (che non lo vuole)»; Le relazioni difettose – L’amore non corrisposto nel 2020. Si può andare oltre?.

Le Relazioni Difettose – Innamorato, ma non abbastanza - Inviate le vostre storie di relazioni difettose, complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente “incasinate” a ultraviolet@iodonna. Secondo iodonna.it

Le Relazioni Difettose - Cosa ci tiene insieme dopo 15 anni? - iODonna - La lettera della lettrice, la risposta di Ester Viola ... Si legge su iodonna.it