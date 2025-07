Alla buvette di Montecitorio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che non è certo a digiuno di letture, si affida a Winston Churchill per spiegare il complicato rapporto tra le due sponde dell'Atlantico e quell'accordo sui dazi, tutt'altro che brillante per gli europei, accettato da Ursula Von der Leyn con un'espressione con cui si può motivare tutto: "poteva andare peggio". "Churchill - cita il dotto Nordio - che era mezzo americano per via di madre, diceva dei suoi mezzi connazionali: Gli americani hanno il vizio di fare il bidet in pubblico e di far bere l'acqua agli alleati". Un giudizio che il guardasigilli coniuga con un'altra perla dello statista inglese: "Diceva Winston: gli americani sono quelli che sono, ma sono gli unici che abbiamo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le prediche dei draghiani "Mario aveva avvisato i vertici di Bruxelles"