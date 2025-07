Le nuvole ondulate non dimostrano operazioni di geoingegneria

Diverse condivisioni Facebook stanno rilanciando delle immagini che dovrebbero dimostrare un uso misterioso delle onde elettromagnetiche per pilotare tempo atmosferico e il clima. Tutto si lega alla più ampia teoria del complotto delle Scie chimiche e della Geoingegneria. Vediamo di cosa si tratta. realmente. Per chi ha fretta:. Alcune condivisioni suggeriscono che le nuvole in formazione ondulatoria rappresentino misteriose operazioni di Geoingegneria mediante le onde elettromagnetiche.. L’immagine corrisponde a un fenomeno noto ai meteorologi, quello degli Altocumulus undulatus.. Questo fenomeno meteorologico è già spiegato da fenomeni fisici per niente misteriosi. 🔗 Leggi su Open.online