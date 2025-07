Le nuove sneaker di Pete Davidson sono fenomenali e costano poco più di 100 euro

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Pete Davidson ha la capacità di individuare le migliori sneaker economiche molto prima di tutti noi. La settimana scorsa, mentre si recava al Tonight Show, il comico ha indossato le pazzesche Nike V5 RNR “Denim” (ancora disponibili, peraltro). Pochi giorni dopo, è andato alla prima mondiale di The Pickup con una tuta firmata Sergio Tacchini e soprattutto con un'altra scarpa bella, davvero bella, e assolutamente accessibile: la nuovissima Under Armour UA Sola. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

