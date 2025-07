Le notizie più importanti di oggi 30 luglio 2025 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia: ecco di seguito un riepilogo della giornata attraverso i fatti principali avvenuti in questo mercoledì 30 luglio.- Altre 12 persone hanno contratto il virus West Nile nella provincia di Latina; un dato che fa salire a 54 il totale dei contagi confermati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Stop al servizio idrico a Latina il 9 e 10 luglio: orari e elenco dei Comuni dove manca l’acqua - Sei Comuni tra Latina e provincia restano senz'acqua dalle ore 15:30 di oggi 9 luglio al mattino di giovedì 10 luglio ... Riporta fanpage.it

West Nile, ecco perché i casi si concentrano nella provincia di Latina: le paludi, l'inverno «troppo» mite che ha fatto schiudere le larve - Le risposte di Stefano Palomba, Commissario straordinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. Secondo msn.com