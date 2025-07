Le minacce per i soldi della truffa | Volevamo pulirli non guadagnarci

"Non era nemmeno il fatto di guadagnare, era il fatto di pulire.". Ore 18 del 10 aprile 2025, siamo in un bar di San Donato Milanese. L. si presenta all’incontro con Ferdinando Esposito, quarantaquattrenne originario di Napoli, ma il suo interlocutore non sa che lei sta registrando tutto. L. è la sorella di Stefania Conti Gallenti, destinataria col marito Samuel Gatto e con altri cinque indagati di un’ordinanza di custodia cautelare (nel suo caso ai domiciliari) emessa a fine 2024 sulla base dell’inchiesta della Guardia di Finanza sulla presunta truffa dei lingotti che ruotava attorno alla societĂ Globan Group Consulting. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

