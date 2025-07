Carmen Zizza, raffinata tessitrice nei salotti dell’alta consulenza, oggi ruota come “consigliera” attorno al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Ufficialmente consulente per Rothschild, in realtĂ pare abbia in mano uno dei dossier piĂą roventi d’Italia: l’ex Ilva. In stretti rapporti con Alessandro Daffina, presidente di Rothschild Italia e da anni eminenza grigia della finanza tricolore, Zizza sembrerebbe il canale discreto con cui Daffina esercita un’influenza tutt’altro che secondaria sui grandi dossier industriali. E se fosse lui – e non Urso – il vero regista dietro le quinte? Certo, Daffina e Meloni non si prendono esattamente a braccetto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le mani di Zizza sul dossier caldo dell’ex Ilva: gli spifferi del giorno