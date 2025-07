Le Leboline scrivono a Bertelli | Lasci un segno della nostra storia

Entusiasmo per il nuovo destino dell'area Lebole, ma anche una richiesta, che la storia di quel luogo e delle donne protagoniste non venga dimenticata. Sono proprio loro, le ex Leboline a prendere carta e penna e scrivere una lettera aperta a Patrizio Bertelli, da ieri 29 luglio, a tutti gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: leboline - bertelli - storia - scrivono

Le Leboline scrivono a Bertelli: Lasci un segno della nostra storia.

Ex operaie Lebole scrivono a Patrizio Bertelli - “Siamo un gruppo di ex operaie della Lebole e abbiamo letto con piacere la sua decisione di acquisire l’area di via Ferraris e di porre quindi fine al suo degrado”. Riporta teletruria.it