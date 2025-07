Le imprese chiedono compensi per le perdite Meloni si rivolge all’Europa

Soldi europei per compensare le perdite. Per aiutare le imprese italiane a reggere i contraccolpi dei dazi di Donald Trump al 15 per cento, da più parti si chiede che sia l’Europa a pagare il conto. Lo chiede il governo di Giorgia Meloni, e lo chiede pure Confindustria. Il ragionamento è questo: è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a chiudere l’accordo in Scozia con Donald Trump e per questo ora deve essere Bruxelles a risarcire le imprese. Si invoca una reazione come ai tempi del Covid, paragonando i danni della guerra commerciale a quelli della pandemia. L’accordo del 27 luglio in realtà è ancora tutto da scrivere nei dettagli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le imprese chiedono compensi per le perdite, Meloni si rivolge all’Europa

Dazi, nuovo allarme delle imprese: "Perdite per 38 miliardi di euro" - "Insostenibile". Non usano mezzi termini gli esperti dell’Ufficio Studi di Confindustria, guidati da Alessandro Fontana, per sintetizzare l’effetto dazi sull’economia italiana.

Meloni: 'Bene l'intesa, ma ora battersi sulle esenzioni' - Non solo, ora Bruxelles, nella visione meloniana, non ha più "scuse" e non può più "perdere tempo" per semplificare e abbattere quei "dazi interni", a partire dalla burocrazia, che per il centrodestra ... Lo riporta ansa.it

Dazi, il piano per le imprese di Giorgia Meloni: oltre 25 miliardi, risorse Pnrr più fondi di coesione - Il lavoro più duro per Giorgia Meloni inizia ora, superato lo scoglio dell'accordo quadro sui dazi chiuso da Donald Trump e Ursula von der Leyen dopo un negoziato sfibrante. Riporta ilmessaggero.it