Le femministe volevano Draghi la sparata di Travaglio e Elodie | quindi oggi…

- Leggo che tra la Rai e Sanremo ci sarebbe maretta. Pare che nell’accordo di convenzione vi fosse una clausola che impegnava il Comune a realizzare una struttura più adeguata rispetto al teatro Ariston. Beh, ma vi rendete conto che se non si facesse più lì sarebbe un disastro per autori, finiti presentatori e stelline varie. Le quali, nel 90% dei casi, iniziano i loro discorsi così: “È sempre un’emozione scendere dalle scale dell’Ariston”, “questo teatro mette sempre una grande ansia” e banalità simili. - Romano Prodi, quello del cambio lira-euro fissato a 1936,27, oggi dà lezioni a Ursula von der Leyen su come si portano avanti le trattative a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

