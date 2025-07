Le camicie nere il confino e la coraggiosa fuga in motoscafo di tre giovani | quando Lipari era l' Alcatraz degli antifascisti

“Un popolo senza memoria è un popolo senza futuro”. Lo ha scritto tanto tempo fa lo scrittore cileno Luis Sepulveda e più recentemente anche la senatrice Liliana Segre lo ha più volte ricordato. La frase vuole mettere in risalto che la conoscenza e la comprensione del passato sono fondamentali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: camicie - nere - confino - coraggiosa

Botte, camicie nere, spari e uno spareggio segreto: cent'anni fa lo scudetto si assegnò così - Un romanzo interminabile tra Bologna e Genoa per il titolo del 1925: dentro ci sono le pressioni di un gerarca, scontri tra tifosi, treni speciali, campi separati dal pubblico con staccionate, inizi riviati, giornalisti che poi sarebbero diventati allenatori, spionaggio, palloni diversi.

A 17 anni cerca seguaci sui social per riorganizzare le camicie nere: "Voglio ristabilire l'ordine nella nazione" - Un ragazzino di 17 anni aveva creato un gruppo su Telegram per riorganizzare le camicie nere per una seconda marcia su Roma, facendo fuori tutta la classe politica per fare spazio al suo partito.

Le camicie nere, il confino e la coraggiosa fuga in motoscafo di tre giovani: quando Lipari era l'Alcatraz degli antifascisti.