Le azioni di guerra con i caccia degli altri | dall’Ucraina alla Cambogia quali sono i jet coinvolti

La Thailandia e la Cambogia avrebbero già violato il cessate il fuoco “incondizionato” che era stato accordato a seguito dei negoziati che si sono tenuti a Kuala Lumpur. Solo tre giorni fa, i vertici delle forze armate thailandesi avevano confermato l’impiego di aerei da combattimento contro obietti militari cambogiani. Una forza di almeno sei velivoli, tra cui comparivano alcuni caccia F-16 Fighting Falcon: gli aerei da combattimento più “ attivi ” nelle operazioni di guerra di questi ultimi mesi; se considera il loro impiego in Ucraina, nei cieli del Medio Oriente, e ora in quelli del Sud-Est Asiatico. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Le azioni di guerra con i “caccia” degli altri: dall’Ucraina alla Cambogia, quali sono i jet coinvolti

Cosa sta succedendo al confine tra Thailandia e Cambogia e perché oggi ci sono scontri a fuoco - Tensione alle stelle tra Thailandia e Cambogia: un F-16 thailandese ha colpito obiettivi militari cambogiani dopo scontri al confine.

Tensione Thailandia-Cambogia, scontri a fuoco e missili al confine. Sono almeno 12 i morti. La denuncia di Bangkok: «Attacchi mirati ai civili» - Si infiamma la situazione al confine tra Cambogia e Thailandia. Vicino al tempio indù Khmer Ta Muen Thom, lungo il confine tra la provincia nordorientale di Surin e nella provincia nordoccidentale di Oddar almeno 12 persone sarebbero morte in seguito agli attacchi lanciati da truppe cambogiane.

Più di centomila civili sono stati evacuati in Thailandia dopo gli scontri al confine con la Cambogia - Il governo della Thailandia ha ordinato l’evacuazione di più di centomila persone, a seguito degli scontri esplosi ieri al confine con la Cambogia.

Scontri Thailandia-Cambogia, Bangkok: “Può arrivare la guerra”. Oltre 140 mila sfollati e 15 vittime - Il ministro della Salute tailandese riferisce di138 mila sfollati, attacchi ai civili e ospedali ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Guerra tra Cambogia e Thailandia: cosa sta succedendo - Cambodia’s rocket attack killed another civilian and damaged a school that was later evacuated in Si Sa Ket’s Kantharalak District. Riporta giornaledibrescia.it