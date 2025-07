Lazio ko in amichevole col Fenerbahce | i top&flop dei biancocelesti

2025-07-30 20:16:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Tommaso Fefè 30 lug 2025, 22:16 Ultimi aggiornamenti: 30 lug 2025, 22:16 La Lazio cade in amichevole contro il Fenerbahce. Decisivo un errore di Guendouzi. Ecco i top&flop del match Prima sconfitta della seconda era Sarri per la Lazio. In amichevole a Istanbul contro il Fenerbahce arriva un ko per 1-0: decisivo un erroraccio di Guendouzi che con un retropassaggio sbagliato ha favorito la rete di Kahveci al 60?. In campo comunque la formazione di Sarri non aveva brillato. Gli avversari – già pronti per il loro primo impegno importante della stagione, tra una settimana, nei preliminari di Champions League – erano più avanti nella condizione e nel rodaggio degli automatismi in campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com