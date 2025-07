L' azienda vuole ridare le caparre ma i pm bloccano i risarcimenti

Una delle società costruttrici coinvolte nelle inchieste sull'urbanistica aveva avviato le procedure per risarcire gli acquirenti delle case colpiti dal sequestro del cantiere, ma la Procura ha bloccato tutto. Lo sottolinea in una nota la Lepontina 7-9 srl attraverso l'avvocato Andrea Puccio. Dichiara la società che stava costruendo un immobile in via Lepontina tra i civici 7 e 9, battezzato «Giardino segreto Isola»: «A seguito della totale paralisi del progetto di sviluppo immobiliare, causata dal sequestro dell'area del cantiere ottenuto dalla Procura della Repubblica, la Società aveva tempestivamente avviato le interlocuzioni con tutti i promissari acquirenti (i cittadini che hanno firmato il compromesso per l'acquisto degli appartamenti, ndr), finalizzate a liberare gli stessi dagli impegni contrattuali assunti, mediante integrale rifusione degli importi versati, unitamente a imposte, spese e penali pari al 5% delle somme corrisposte.

