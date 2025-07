Lavoro a Meta gli aspiranti sviluppatori potranno utilizzare l' intelligenza artificiale nei colloqui

Il colosso vuole integrare sempre di più la tecnologia nelle attività del personale e presto i candidati a ruoli di programmazione avranno accesso ad assistenti AI. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Lavoro a Meta, gli aspiranti sviluppatori potranno utilizzare l'intelligenza artificiale nei colloqui

Lavoro domestico in UE: metà dei lavoratori senza contratto, Italia al 60% - Sono tra i 12,8 ed i 18 milioni i lavoratori impiegati nel settore domestico e dell'assistenza alla persona nell' Unione Europea: di questi, tra i 6 ed i 9 milioni, ovvero circa la metà , sono senza contratto.

