Lavori sulla Novedratese | chiusure e percorsi alternativi tra Arosio e Lentate

Disagi in vista sulla Novedratese, una delle strade più trafficate del Comasco. La Provincia di Como ha comunicato la chiusura notturna di un tratto della S.P. 32 di Novedrate, in comune di Carimate, per consentire lavori di asfaltatura. Il cantiere interesserà la rotatoria lato sud dello. 🔗 Leggi su Quicomo.it