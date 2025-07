Lavori al Palacinghiale pronti i fondi per l’opera

Nuova pavimentazione per il Palacinghiale di Ponte Rodoni, luogo nevralgico delle attività della frazione matildea. Una determina a contrarre pubblicata alcuni giorni fa sull’albo pretorio dall’Ufficio tecnico ha impegnato 112mila euro necessari ai lavori, suddivisi in 83mila e 178 euro relativi a opere e oneri per la sicurezza, mentre il resto riguarda spese indifferibili e Iva prevista per legge. L’atto pubblicato dal Comune autorizza di fatto la manutenzione straordinaria dell’ impianto sportivo di via per Vigarano, che necessitava appunto di un rifacimento della pavimentazione per fare fronte alle nuove esigenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori al Palacinghiale, pronti i fondi per l’opera

In questa notizia si parla di: lavori - palacinghiale - pronti - fondi

Lavori al Palacinghiale, pronti i fondi per l’opera.

Lavori al Palacinghiale, pronti i fondi per l’opera - Nuova pavimentazione per il Palacinghiale di Ponte Rodoni, luogo nevralgico delle attività della frazione matildea. ilrestodelcarlino.it scrive

Lavori in ritardo per il ponte ciclabile. C’è il rischio di perdere ... - LORENA CELLINI Cronaca Il Resto del Carlino Macerata Cronaca Lavori in ritardo per il ponte ciclabile. Scrive ilrestodelcarlino.it