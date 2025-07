Lavorare all’Inter? Ora è possibile I nerazzurri cercano personale

Il tuo sogno è lavorare per la tua squadra del cuore? Immagina l’emozione di varcare ogni mattino la sede dell’Inter ed essere impiegato per la societĂ che ami fin da piccolino. L’ Inter non è raro che apra posizioni in sede. Adesso c’è opportunitĂ per due figure. La prima offerta di lavoro riguarda un Junior Accountant da assumere. La seconda un impiegato ma appartenente alle categorie protette. Illa Junior Accountant, in affiancamento al Responsabile dell’Area Finanza e Tesoreria, fornirĂ supporto operativo nella gestione del ciclo completo di incassi e pagamenti. L’obiettivo è contribuire all’efficienza dei processi contabili e garantire la corretta gestione degli adempimenti fiscali e contabili, come la compilazione dei modelli fiscali e la tenuta del libro delle scritture contabili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Fabregas spegne le speranze dell’Inter: “A Como sono molto felice perché posso lavorare come desidero” - Dal palco del South by Southwest (SxSw) di Londra, Cesc Fà bregas, allenatore del Como 1907, ha parlato con passione del percorso intrapreso con il club lombardo, sottolineando la volontà di costruire qualcosa di duraturo, lontano dalla logica del “tutto e subito”.

Allenamento Inter, oggi la prima di Chivu ma per lavorare con tutto il gruppo dovrà aspettare quella data: intanto sta telefonando ai senatori ricevendo risposte… - di Redazione Allenamento Inter, oggi la prima di Chivu ma per lavorare con tutto il gruppo dovrà aspettare quella data: spunta il retroscena sulle telefonata fatte.

L'#Inter punta #Dodo per la fascia destra, ma la #Fiorentina prova a blindarlo! ? Il club viola lavora al rinnovo per anticipare il possibile affondo dei nerazzurri. E' un nome che vi piacerebbe per rinforzare la corsia? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INTERNE Vai su Facebook

Nerazzurri al lavoro al BPER Training Centre; Atalanta subito al lavoro pensando all’Inter. Il Napoli agguanta i nerazzurri in vetta; Nerazzurri al lavoro: le foto dell'allenamento.

Lookman-Inter, fumata nerazzurra. Marotta ritocca ancora l’offerta, ma la Dea non scende da 50 milioni - C’è l’accordo con il nigeriano, non ancora fra i club: in via della Liberazione vogliono chiudere in fretta. Come scrive msn.com

Lookman Inter, Zazzaroni predica calma: «I nerazzurri hanno già forzato la mano, ecco cosa bisogna attendere adesso» - Lookman Inter, Zazzaroni predica calma: «I nerazzurri hanno già forzato la mano, ecco cosa bisogna attendere adesso». informazione.it scrive