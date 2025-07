L’Australia vieta YouTube ai minori di 16 anni

L’Australia introdurrà una legge per vietare l’uso della piattaforma di streaming video YouTube ai minori di 16 anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’Australia vieta YouTube ai minori di 16 anni

In questa notizia si parla di: australia - youtube - minori - anni

Australia, guerra ai social sotto i 16 anni (multa da 50 milioni ai giganti web e stop agli algoritmi tossici) ma l’esclusione di YouTube accende lo scontro - In Australia, il governo ha varato una normativa che impone un divieto rigoroso all'accesso ai principali social media per i minori di 16 anni.

YouTube vietato ai minori di 16 anni in Australia - Sydney, 30 luglio 2025 – Anche YouTube rientrerà nella lista dei social media vietati per i minori di 16 anni previsto dalla nuova legge australiana, la prima al mondo nel suo genere.

Social vietati ai minori di 16 anni in Australia: anche Youtube nella lista - Anche Youtube sarà tra i social vietati agli under 16 in Australia. La legge approvata lo scorso anno, che entrerà in vigore a dicembre 2025, non lascia fuori il popolare sito di video.

L’Australia include YouTube tra le piattaforme vietate ai minori di 16 anni Vai su X

L'Italia torna in semifinale agli Europei di calcio femminili dopo 28 anni. Decisiva la doppietta di Girelli contro la Norvegia. Al termine della partita, le azzurre hanno festeggiato cantando insieme il brano 'Unwritten' di Natasha Bedingfield. Video Instagram Azzu Vai su Facebook

L’Australia vieterà anche YouTube ai minori di 16 anni; Australia, anche Youtube sarà vietato ai minori di 16 anni; Social vietati ai minori di 16 anni in Australia: anche Youtube nella lista.

Social vietati ai minori di 16 anni in Australia: anche Youtube nella lista - La legge approvata lo scorso anno, che entrerà in vigore a dicembre 2025, non lascia fuori il popolare sito di video. Secondo ilfattoquotidiano.it

L’Australia vieterà anche YouTube ai minori di 16 anni - Il governo australiano includerà anche YouTube tra le piattaforme che dal prossimo 10 dicembre saranno vietate ai minori di 16 anni: era stata inizialmente esclusa dalla legge approvata lo scorso nove ... Da ilpost.it