Laura Dahlmeier trovata morta dai soccorritori sul Laila Peak a 5700 metri d'altezza | aveva 31 anni

Non c'è stato niente da fare per Laura Dahlmeier, la 31enne alpinista tedesca, ex campionessa di biathlon plurimedagliata a Olimpiadi e Mondiali, che era stata travolta da una frana sul Laila Peak, una montagna del massiccio del Karakorum, in Pakistan. L'atleta è stata ritrovata morta dai soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Biathlon, dramma Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasto “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una frana mentre praticava ascensione alpinistica in Stile alpino.

Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasta “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre praticava ascensione in Stile alpino.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima - Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana. La campionessa tedesca era in escursione a circa 5.700 metri.

Laura Dahlmeier è morta. Travolta da una frana in Pakistan, scompare a 31 anni una delle atlete più forti di tutti i tempi

Laura Dahlmeier trovata morta dai soccorritori sul Laila Peak, a 5700 metri d'altezza: aveva 31 anni - Non c'è stato niente da fare per Laura Dahlmeier, la 31enne alpinista tedesca, ex campionessa di biathlon plurimedagliata a Olimpiadi e Mondiali, che

In Pakistan da tre giorni si sta cercando di soccorrere Laura Dahlmeier, ex campionessa olimpica tedesca rimasta ferita su una montagna - Da tre giorni i soccorritori stanno cercando di capire come raggiungere Laura Dahlmeier, un’alpinista tedesca e campionessa olimpica di biathlon che lunedì è rimasta ferita in modo grave mentre stava ... Lo riporta ilpost.it