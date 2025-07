Laura Dahlmeier morta | chi era la leggenda del biathlon che lasciò l’agonismo per vivere la montagna

Le pendici del Laila Peak, una delle cime della catena montuosa del Karakoram in Pakistan, si sono portate via Laura Dahlmeier. L’ex campionessa tedesca non è riuscita a sopravvivere alla frana che lunedì 28 l’ha travolta, attorno a 5.700 metri di quota, mentre scalava la vetta pakistana. Dahlmeier lascia un vuoto nel panorama degli sport invernali e del biathlon, in cui è stata una delle atlete piĂą vincenti di sempre e il piĂą grande talento del settore femminile degli ultimi 15 anni dopo il ritiro della connazionale Magdalena Neuner. Nata a Garmisch-Partenkirchen, in Germania, il 22 agosto 1993 nel corso della sua carriera ha lasciato un segno indelebile nel circuito mondiale del biathlon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Laura Dahlmeier morta: chi era la leggenda del biathlon che lasciò l’agonismo per “vivere” la montagna

