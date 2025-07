Laura Dahlmeier giace esanime sul Karakorum | soccorsi disperati solo via terra elicotteri fermi

L'ex campionessa di biathlon tedesca Laura Dahlmeier, diventata un'alpinista di alto livello, giace da due giorni esanime sul Laila Peak, una delle montagne più difficili da scalare del massiccio del Karakorum, in Pakistan. I soccorsi sono ripresi stamattina, ma sono difficilissimi a causa della zona impervia: gli elicotteri non possono intervenire, ci proverà una squadra via terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: laura - dahlmeier - giace - esanime

Biathlon, dramma Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasto “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una frana mentre praticava ascensione alpinistica in Stile alpino.

Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasta “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre praticava ascensione in Stile alpino.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima - Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana. La campionessa tedesca era in escursione a circa 5.700 metri.

Laura Dahlmeier giace esanime sul Karakorum: soccorsi disperati solo via terra, elicotteri fermi.