Laura Dahlmeier è morta | la campionessa di biathlon era stata travolta da una frana

L’ex biatleta tedesca Laura Dahlmeier è morta in un incidente alpinistico sulle montagne del Karakorum, in Pakistan. Il suo team lo ha confermato alla ZDF, quotidiano tedesco. La trentunenne è stata travolta da una frana sul Laila Peak, a un’altitudine di circa 5.700 metri, lunedì. Vani i tentativi di soccorso nelle ultime 48 ore. Le condizioni erano da subito parse molto gravi, come comunicato anche dalla sua squadra sui canali social ufficiali dell’atleta. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Laura Dahlmeier è morta: la campionessa di biathlon era stata travolta da una frana

In questa notizia si parla di: laura - dahlmeier - morta - stata

Biathlon, dramma Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasto “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una frana mentre praticava ascensione alpinistica in Stile alpino.

Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasta “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre praticava ascensione in Stile alpino.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima - Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana. La campionessa tedesca era in escursione a circa 5.700 metri.

Laura Dahlmeier travolta da una frana: la campionessa olimpica è gravissima Vai su Facebook

Laura Dahlmeier è morta: la campionessa di Biathlon era stata travolta da una frana; Lo sport piange Laura Dahlmeier: l'ex biathleta tedesca muore a 31anni travolta da una frana in Pakistan; Laura Dahlmeier gravissima dopo l'incidente in Pakistan, travolta da una frana: Non ci sono segni vitali.

In Pakistan da tre giorni si sta cercando di soccorrere Laura Dahlmeier, ex campionessa olimpica tedesca rimasta ferita su una montagna - Da tre giorni i soccorritori stanno cercando di capire come raggiungere Laura Dahlmeier, un’alpinista tedesca e campionessa olimpica di biathlon che lunedì è rimasta ferita in modo grave mentre stava ... Scrive ilpost.it

Laura Dahlmeier dispersa da due giorni dopo una frana: corsa contro il tempo per salvare la campionessa di biathlon - La campionessa di biathlon è stata travolta da una caduta di massi sul Laila Peak. Secondo ilfattoquotidiano.it