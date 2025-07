Laura Dahlmeier dispersa da due giorni dopo una frana | corsa contro il tempo per salvare la campionessa di biathlon

Sono riprese questa mattina le disperate ricerche di Laura Dahlmeier, campionessa di biathlon che nella giornata di lunedì 28 luglio è stata travolta da una caduta di massi mentre stava praticando ascensione in stile alpino sul Laila Peak, una montagna della catena del Karakorum, in Pakistan. Non si hanno notizie certe sulle sue condizioni. Sui suoi canali social, a distanza di poco più di 24 ore dall’incidente, è stata diffusa una nota ufficiale, in cui è stato spiegato che finora “non sono riscontrati segni vitali “. Le speranze di ritrovare Dahlmeier viva si affievoliscono di ora in ora: nella notte, infatti, le temperature sono scese fino a -8 gradi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Laura Dahlmeier dispersa da due giorni dopo una frana: corsa contro il tempo per salvare la campionessa di biathlon

Biathlon, dramma Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L'ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasto "quantomeno gravemente ferita" in Pakistan dopo essere stata travolta da una frana mentre praticava ascensione alpinistica in Stile alpino.

Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasta “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre praticava ascensione in Stile alpino.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima - Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana. La campionessa tedesca era in escursione a circa 5.700 metri.

