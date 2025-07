L’audio del tradimento il pr | non ho ricattato Raul Bova Chat girate solo a Corona

Roma, 30 luglio 2025 – L’unica certezza nell’affaire Bova è Fabrizio Corona, che come sempre ha fatto il proprio mestiere: dopo avere ricevuto chat e audio compromettenti fra l’attore e la modella Martina Ceretti li ha dati in pasto a chi in vacanza vuole stare leggero ma non troppo. Gli altri protagonisti di questa storia non hanno la sua coerenza. Dicono una cosa e se la rimangiano, qualcuno sparisce, qualcuno è meglio se lascia parlare gli avvocati. I cellulari sono stati sequestrati proprio come si fa con l’arma del delitto anche se non c’è il morto, se non si considera defunta la reputazione di tutti e forse una relazione da cui sono nate due bambine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

