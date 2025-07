L’attivista di No other land ucciso in Cisgiordania da un colono

Awdah Hathaleen, attivista e giornalista palestinese che ha contribuito alla realizzazione del documentario No other land, premiato con l’Oscar, è stato ucciso da un colono israeliano nelle colline a sud di Hebron. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it Š Internazionale.it - L’attivista di “No other land” ucciso in Cisgiordania da un colono

