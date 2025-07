L’attesa è finita stasera si comincia Gli eventi | da Patty Pravo a Manu Chao

L’attesa è finita, quella di stasera sarĂ infatti la serata inaugurale dell’attesissima kermesse che ogni anno va in scena nel quartiere della Venezia. Tanti, tantissimi gli spettacoli, i talk, i concerti e le varie iniziative che prenderanno vita nelle tante viuzze di questo caratteristico quartiere, proprio perchè gli eventi in programma sono particolarmente numerosi è bene far chiarezza così da non perdersi neppure uno dei principali spettacoli che rendono così unico il cartellone di quest’anno. Si parte questa sera alle 20.30 con i saluti del sindaco Salvetti e della direttrice artistica Grazia Di Michele, alle 21 seguirĂ uno degli appuntamenti che la stessa Di Michele ha definito "imperdibile" ovvero lo spettacolo "Danza per lei" a cura del maestro Raffaele Paganini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’attesa è finita, stasera si comincia. Gli eventi: da Patty Pravo a Manu Chao

In questa notizia si parla di: attesa - stasera - eventi - comincia

David di Donatello vs Isola dei Famosi: grande attesa per i programmi di stasera - Questa sera in tv ci sarà una sfida agli ascolti tv molto curiosa: i David di Donatello contro l'Isola dei Famosi, che è al debutto.

La fumata è bianca, eletto il nuovo Pontefice. Ora sta salutando uno a uno i cardinali, stasera sarà a cena con loro. Campane a festa a San Pietro, attesa per l'«Habemus Papam», 40 mila in piazza - Poco dopo le 18 la "fumata di mezzo", al termine del quarto scrutinio. Tutti gli aggiornamenti in diretta dal Vaticano

Conclave, i cardinali riuniti per le votazioni del pomeriggio. Attesa per la nuova fumata. Il cardinale Re: «Stasera spero in quella bianca» – Il video - Sono riuniti nella Cappella Sistina per le votazioni del pomeriggio i 133 cardinali elettori, al secondo giorno di Conclave.

Buonasera. I genitori del #CCPM sono sempre li', davanti all'Ospedale di #Taormina, e dal 15 giugno protestano per scongiurare la chiusura del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo. Anche stasera sono intervenuti in diretta anche per raccon Vai su Facebook

Orsara Jazz, inizia oggi la 30esima edizione: tre giorni di concerti gratuiti; Pistoia vestita a festa. L’omaggio al Patrono e l’attesa per la ’Giostra’; Ligabue, la festa comincia oggi sulla LigaStreet: è aperta a tutti. Tutto quello che c’ è da sapere.