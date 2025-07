L’attacco di Conte | È un Far West edilizio Sala è stato il garante di interessi immobiliari

Stavolta non la “tocca piano“, Giuseppe Conte. L’ex premier, ora leader del Movimento 5 Stelle, usa parole dure per commentare l’operato del sindaco Giuseppe Sala e dell’amministrazione di centrosinistra sul fronte dell’ urbanistica, dopo l’inchiesta della Procura che è costata il posto all’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e l’iscrizione del registro degli indagati allo stesso primo cittadino. Proprio parlando del sindaco, Conte, intervenuto a “PiazzAsiago“, sottolinea che "non si tratta di andare sull’onestà o sulla disonestà del singolo. Il problema è che Sala è la testa e il garante di un sistema dove si sono concentrati i grandi interessi immobiliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: conte - sala - attacco - west

Modugno: “Giornata lunga a Castel Volturno, giornata in sala video e discorso di Conte” - Napoli, sogno Scudetto: Conte carica il gruppo, Lukaku e Raspadori in prima linea Francesco Modugno, inviato da Castel Volturno, è intervenuto durante la trasmissione Sky … L'articolo Modugno: “Giornata lunga a Castel Volturno, giornata in sala video e discorso di Conte” proviene da ForzAzzurri.

Conte, tanto lavoro in sala video per correggere gli errori col Genoa - A Castel Volturno si lavora per non ripetere gli errori nel match col Genoa. Il Napoli lavora in vista della fondamentale trasferta di Parma che … L'articolo Conte, tanto lavoro in sala video per correggere gli errori col Genoa proviene da ForzAzzurri.

Sala, dal Pd una fiducia a tempo. Lo sfogo di Conte: “Scelta di comodo” - L’avvertimento di Schlein: “Serve un cambiamento per una città più inclusiva e accessibile”. Il M5s: “L’alleanza non viene pregiudicata”

Úrsula Corberó fotografata da Elizaveta Porodina per Vogue Spagna. Anche Domani sul grande schermo con "EL JOCKEY" di Luis Ortega, in versione ORIGINALE sottotitolata e nella sala climatizzata a impatto zero del Vostro CINEMAdiCITTÀ. Vai su Facebook

L’attacco di Conte: È un Far West edilizio. Sala è stato il garante di interessi immobiliari; Calenda: L'unico modo per avere a che fare con il M5S è cancellarlo. Meloni ride e applaude; Danilo Toninelli e la previsione su Beppe Grillo e simbolo M5S, poi l'accusa a Conte: Risultati manipolati.

L’attacco di Conte: "È un Far West edilizio. Sala è stato il garante di interessi immobiliari" - L’ex premier, ora leader del Movimento 5 Stelle, usa parole dure per commentare l’operato del sindaco Giuseppe Sala e dell’amministrazione ... Come scrive msn.com

Milano: Conte, ‘Sala testa e garante di un sistema di far west edilizio’ - Il caso di Matteo Ricci e l'inchiesta di Milano sono "completamente diversi. Si legge su ilsannioquotidiano.it