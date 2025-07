Latina, riunito il tavolo Unicef per diventare città amica di bambini e adolescenti.

Latina, 30 luglio 2025- Si è riunito oggi, per la prima volta, il Tavolo Unicef, un organismo istituito per accompagnare l’amministrazione nel percorso verso il riconoscimento com e Città amica dei bambini e degli adolescenti. Il Tavolo è composto dal Sindaco, dagli assessori comunali, dalla consigliera delegata all’Unicef Valentina Colonna e da quattro consiglieri comunali: Dino Iavarone, Floriana Coletta, Federica Censi e Valeria Campagna. Alla prima riunione di oggi erano presenti il Sindaco e gli assessori Andrea Chiarato, Michele Nasso, Gianluca Di Cocco, Annalisa Muzio, Francesca Tesone e Antonio Cosentino, la consigliera Valentina Colonna, e due dei quattro consiglieri designati, Dino Iavarone e Floriana Coletta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it