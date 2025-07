Latina avvia il Tavolo Unicef per diventare Città amica dei bambini e degli adolescenti

Latina, riunito il tavolo Unicef per diventare “città amica di bambini e adolescenti” - Latina, 30 luglio 2025- Si è riunito oggi, per la prima volta, il Tavolo Unicef, un organismo istituito per accompagnare l’amministrazione nel percorso verso il riconoscimento com e Città amica dei bambini e degli adolescenti.

