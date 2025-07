L’Atalanta cerca il tutto per tutto | maxi offerta a Lookman per trattenerlo

In un colpo di scena clamoroso, l’ Atalanta ha deciso di rilanciare con forza per cercare di trattenere Ademola Lookman, il giocatore piĂą chiacchierato del momento. Dopo settimane di trattative in salita con l’ Inter, la societĂ bergamasca ha presentato al nigeriano una proposta di rinnovo contrattuale con ingaggio ritoccato verso l’alto. Un segnale forte che conferma quanto il club sia disposto a fare pur di non perdere il proprio talento offensivo, autore di un’ottima stagione. Lookman dice no: vuole solo l’Inter. Nonostante la proposta economicamente superiore – intorno ai 5 milioni – Lookman ha rifiutato l’offerta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Lookman-Napoli, l’Atalanta spara 60 milioni: anche un’altra mossa rallenta tutto - Ademola Lookman è uno dei nomi più caldi in casa Napoli per quanto riguarda il mercato, ma non è solo la richiesta dell’Atalanta a rallentare l’affare.

Thuram Inter, l’arrivo di Lookman può cambiare tutto? La verità sul possibile addio - di Redazione Thuram Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante francese in nerazzurro dopo i diversi interessi di mercato.

Nico Gonzalez via dalla Juve, dipende tutto da… Lookman! Due club sulle sue tracce ma destino incrociato con l’attaccante della Dea. Ultime - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez via dalla Juve, dipende tutto da… Lookman! Due club sulle sue tracce ma destino incrociato con l’attaccante della Dea.

Esclusiva - L'#Inter è su Xavi Simons del RB Lipsia. Il club nerazzurro cerca un colpo pesante in attacco e non ha solo Ademola Lookman dell'#Atalanta nel mirino: c'è stato un contatto diretto, e sono tuttora in corso col ds Piero Ausilio, con il super agen Vai su X

Inter e Atalanta: la trattativa che può cambiare tutto L’Inter non molla la presa su Ademola Lookman, attaccante nigeriano che ha attirato l’interesse di mezza Serie A. L’offerta è chiara: 42 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus legati alle prestazioni del gio Vai su Facebook

Napoli, tutto su Lookman: pronti 50 milioni ma l'Atalanta chiede di piĂą; ?? Duello Juve-Atalanta per Gonzalez, il PSG su Lookman, Neres al Napoli; Napoli, tutto su Lookman. L'Atalanta chiede 50 milioni, possibili alcune contropartite.

Inter-Lookman, gli agenti spingono con l'Atalanta per la cessione - L'Inter non andrà oltre l'ultima offerta presentata all'Atalanta per Lookman e ora gli agenti del giocatore spingono per il trasferimento. Scrive sport.sky.it

Lookman, ultimatum Inter! Percassi tuona: “Il suo valore lo decide l’Atalanta” - Gli ultimi sviluppi sulla trattativa per l'attaccante nigeriano, con le dichiarazioni dell'amministratore delegato del club bergamasco ... Secondo tuttosport.com