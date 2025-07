Lascia l’Inter per 32MLN | Marotta lo ha già rimpiazzato

Nonostante Oaktree abbia messo a disposizione fondi importanti, l’Inter non avrebbe risorse illimitate per questo calciomercato. Essenzialmente ad ogni acquisto corrisponde una cessione e viceversa, anche perché fino a questo momento sono più i soldi che la società nerazzurra ha speso piuttosto che quelli che ha incassato. C’è bisogno di equilibrio, motivo per il quale il presidente Giuseppe Marotta si concentrerà su quella uscita prima di tornare a lavorare per mettere a disposizione di Christian Chivu qualche altro rinforzo. Lascia l’Inter per 32MLN, il sostituto (LaPresse) – calciomercato.it E la sensazione è che la situazione possa sbloccarsi prima del previsto, visto che un club di Premier League avrebbe messo gli occhi su un titolare dell’Inter, l cui sostituto sarebbe anche già stato individuato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lascia l’Inter per 32MLN: Marotta lo ha già rimpiazzato

In questa notizia si parla di: inter - marotta - lascia - 32mln

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Giuseppe Marotta lo stratega nerazzurro: Calhanoglu pronto all’addio, già scelto chi prendere al suo posto, è un talento più forte di Hakan Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic (Ansa Foto) – SerieAnews L’eliminazione contro la Fluminense al Mondiale per Club ha di fatto innescato uno scenario che in pochi potevano anche solo immaginare.

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - di Redazione Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… La situazione.

Inter, Marotta: «Partita epica, la finale è meritata. Inzaghi è l’artefice, la squadra…» - Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, nel post partita della sfida di Champions League contro il Barcellona.

Lascia l’Inter per 32MLN: Marotta lo ha già rimpiazzato.

Lascia l’Inter per 32MLN: Marotta lo ha già rimpiazzato - Nonostante Oaktree abbia messo a disposizione fondi importanti, l’Inter non avrebbe risorse illimitate per questo calciomercato. Segnala calciomercato.it

Inter, Marotta: "Çalhanoglu? Calcio è imprevedibilità, al momento ... - Calcio è imprevedibilità, al momento non è lontano da Milano" TUTTO mercato WEB ... Secondo tuttomercatoweb.com