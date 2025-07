Lascia la ragazza e viene pestato dagli amici di lei

Lascia la fidanzata, ma viene pestato a sangue dal fratello maggiore di lei e dai suoi amici. Vittima dell’agguato un 20enne di Matelica il quale sarebbe stato come accerchiato dal fabrianese e dai suoi amici. Una vicenda i cui contorni restano ancora da definire. Di certo però c’è un mese di prognosi per il ragazzo, brutalmente pestato per quella che appare una sorta di vendetta. Tutto sarebbe scattato dopo che la vittima, finita al pronto soccorso dell’ospedale di Camerino con gravissime lesioni al viso e alla testa, aveva deciso di lasciare la giovanissima fidanzata. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lascia la ragazza e viene pestato dagli amici di lei

