lascia che la vita accada

"In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga piĂą difficile", scriveva Majakovskij. Quanta veritĂ in questi versi e soprattutto: quanta vita. Sofferta e amata allo stesso tempo. Ed è in questa linea sottile e fragile, da maneggiare e raccontare con cura che si insinua la delicata e commovente sensibilitĂ di Sara Colombo nel suo romanzo d'esordio . Il titolo è tratto dai versi di Sylvia Plath, che l'autrice sceglie come esergo: "E allora impara a vivere. Impara come fanno le foglie a crescere sugli alberi. Apri gli occhi. . ". A partire dal suo vissuto, Colombo utilizza la forma del romanzo per raccontare una testimonianza intensa sulla depressione e sulla salute mentale nei giovani.

