. L’evento che ieri ha trasformato le cittĂ italiane in un tripudio di sapori, cultura e momenti di condivisione intorno alla lasagna. Ieri, in tutta Italia, si è celebrato il Lasagna Day 2025, una giornata interamente dedicata a uno dei piatti piĂą amati e rappresentativi della tradizione gastronomica italiana. L’iniziativa ha coinvolto tantissime cittĂ , piccoli comuni e grandi metropoli, che hanno ospitato eventi, degustazioni, showcooking e incontri con chef famosi per festeggiare la lasagna in tutte le sue declinazioni. L’evento ha avuto un successo straordinario, attirando un pubblico vasto e variegato, composto da appassionati di cucina, famiglie, turisti e semplici curiosi desiderosi di scoprire o riscoprire questo capolavoro culinario. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Lasagna Day 2025: una celebrazione di gusto e tradizione italiana