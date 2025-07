L' arresto dei giovani che hanno pestato l' egiziano l' inchiesta si allarga | sono gli aggressori del tunisino di Ribera?

L'inchiesta sul giovane accoltellato a Porto Palo di Menfi: 9 arresti per rissa e porto illegale di armiAggredito e accoltellato per gelosia sulla spiaggia: giovane in ospedale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: inchiesta - arresto - giovani - pestato

Un anno fa l'arresto di Toti e l'inizio dell'inchiesta che ha sconvolto la Liguria - Un anno fa, 7 maggio 2024, veniva arrestato l'allora presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e partiva un'inchiesta sulla corruzione che si sarebbe divisa in più filoni causando un vero e proprio terremoto in Liguria.

Sorrento, l’inchiesta che ha portato all’arresto del sindaco nata dagli appalti al collaboratore di Pina Picierno - È nata dagli appalti assegnati a Giuseppe Razzano, assistente parlamentare e collaboratore della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Pd), l’inchiesta che sta terremotando Sorrento dopo l’arresto in flagranza di reato del sindaco Massimo Coppola.

Inchiesta su appalti e mazzette, nuovo arresto per Sebastiano Alesci - Nuovo arresto per Sebastiano Alesci, dirigente (sospeso) dell'Utc di Licata e ritenuto a capo di un sistema di corruzione per pilotare appalti pubblici.

Napoli, studente pestato durante movida a Chiaia: arrestati 3 ragazzi; Salento, il pestaggio in stazione e il filmato della violenza sul ragazzo disabile: arrestati cinque minori; Identificati i ragazzi della gang. Il Tribunale per i Minorenni ha avviato un’indagine.

Ucraina, la guerra ombra russa: giovani kamikaze inconsapevoli ... - Nella guerra segreta che si combatte lontano dal fronte, la Russia starebbe arruolando giovani ucraini tramite Telegram, trasformandoli in attentatori suicidi inconsapevoli. Da adnkronos.com