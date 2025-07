L’arpa di Agatha Bocedi | Musica voce della natura

Agatha Bocedi nella generazione Z ci sta così, così. Nata a Reggio Emilia nel 2000, a 7 anni tramite il metodo Suzuki, scopre l’arpa e se ne innamora, a otto entra al Conservatorio di Parma. La giovane arpista, oggi anche compositrice, ha già fatto incetta di premi. Artista residente per la Società dei Concerti di Milano si esibirà durante Mondadizza Music Week, la rassegna musicale che si svolge da questa sera al 5 agosto a Mondadizza, frazione di Sondalo (Sondrio). Ingresso libero a tutti gli eventi. Agatha, cosa significa, per lei, essere artista residente? "E un’occasione per poter conoscere e collaborare con altri giovani musicisti, creare contatti e amicizie, scambi di idee e ispirazioni per poter crescere professionalmente e umanamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it