L’area più sismica al mondo | cos’è l’Anello di fuoco

Il devastante terremoto di magnitudo 8.8, uno dei più potenti mai registrati che ha colpito nelle ultime ore la penisola della Kamchatka, estremo oriente della Russia, ha delle cause ben precise perché è accaduto nell'area più sismica del pianeta Terra. Cos'è "l'Anello di fuoco". In inglese chiamato " Pacific Ring of Fire ", da molti viene chiamata anche "Cintura di fuoco" ma poco cambia: è un maxi area lunga circa 40mila km che circonda la maggior parte dell'Oceano Pacifico che contiene tra 750 e 915 vulcani attivi e dove avvengono il 90% dei terremoti. Di conseguenza, i Paesi potenzialmente interessati da scosse fortissime sono l'estrema Russia occidenta, Giappone, Filippine, Indonesia, Nuova Zelanda tutta l'area occidentale dell'America, Nord e Sud, dal Canada fino all'Argentina.

Una notte di fuoco a Marinella: le fiamme sono divampate nell’ex area espositiva abbandonata - Sarzana, 5 luglio 2025 – Un’altra notte di fuoco a Marinella. In pieno boom turistico, tra spiagge affollate e strutture ricettive a pieno ritmo per la seconda volta in poche giorni le sirene dei vigili del fuoco hanno rotto il silenzio.

Incendio devastante nell’area merci: danni per 4 milioni di euro. Vigili del Fuoco al lavoro per ore per domare le fiamme al centro commerciale Panorama di Cassino - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incendio devastante ha colpito nel pomeriggio di sabato l’area merci del centro commerciale Panorama, situato lungo la via Casilina, a Cassino.

Piovono calcinacci su piazza San Carlo: sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area - A pochi giorni dall’intervento dei vigili del fuoco in piazza Castello per mettere in sicurezza l’ex sede della Regione Piemonte dalla quale sono cadute alcune tegole in strada a causa del maltempo, un altro episodio di calcinacci caduti in strada in una piazza importante della città è avvenuto.

