L’appello di una figlia | Mio padre con l’ossigeno lasciato senza assistenza

Il padre vive da sei anni sotto ossigenoterapia domiciliare h24 a flusso continuo e necessita di erogazione senza interruzione. La gestione della ossigenoterapia domiciliare era affidata fino a circa un mese fa alla Linde medicale, efficientissima, che in sei anni non ha mai dato problemi. Facendo il lavoro che era chiamata a fare. Da poco più di un mese, però è cambiato il gestore. Ora il servizio è erogato dalla Vivisol Srl, che avrebbe creato numerosi disagi. Per questo, una nostra lettrice a ha deciso di scrivere una lettera aperta al governatore Francesco Acquaroli, per chiedere di intervenire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’appello di una figlia: "Mio padre con l’ossigeno lasciato senza assistenza"

