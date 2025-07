"Un giornale oggi deve fuggire la tentazione della cronaca dello scandalo, deve resistere alla richiesta delle masse di guardare dal buco della serratura la vita degli altri. A questo purtroppo provvedono giĂ i social". Parte da qui, con parole nette e uno sguardo lungo, l’intervista al vescovo Andrea Andreozzi, pastore della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, in occasione dei 140 anni del Resto del Carlino. Un anniversario che per il vescovo è anche ricordo personale: "Sono legato al Carlino fin da bambino. Alle elementari il maestro veniva in classe con il giornale e leggeva agli alunni le notizie piĂą importanti, aggiungendo riflessioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello di Andreozzi: "La stampa rifugga dai social ed eviti la superficialità "