Lanzafame non ha dubbi | La Juve deve pensare a rientrare in quella zona di classifica per la prossima Serie A Poi critica quel bianconero | A volte non si è ben consigliati dai procuratori

Lanzafame è netto nel suo giudizio nei confronti della Juventus di Tudor e sul comportamento di quel centrocampista: le sue impressioni. Davide Lanzafame  ha parlato in ai microfoni di News Superscommesse  per analizzare la Juventus che sta prendendo piede. Sono tre i temi presi in considerazione dall'ex bianconero: la presenza di Igor Tudor in panchina, gli obiettivi stagionali della Vecchia Signora e il caso Douglas Luiz. A tal proposito, Lanzafame tira un po' le orecchie al brasiliano, che si sarebbe fatto condizionare dal suo procuratore. Ecco le sue parole. LANZAFAME SU TUDOR – «Il mister quando è subentrato nella scorsa stagione ha raggiunto gli obiettivi che erano stati prefissati.

