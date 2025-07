L’Antitrust contro Meta | contestata l’integrazione automatica dell’AI su WhatsApp

L’Antitrust italiana ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta per possibile abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il procedimento coinvolge Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland, WhatsApp Ireland e Facebook Italy S.r.l., e si svolge in cooperazione con la Commissione europea. Al centro dell’indagine c’è l’integrazione di Meta AI su WhatsApp, attiva da marzo 2025. I motivi dell’istruttoria dell’Antitrust contro Meta. Secondo il Garante dei consumatori, il servizio di intelligenza artificiale — un assistente virtuale che risponde a quesiti generalisti — è stato pre-installato e collocato in posizione prominente nell’interfaccia, senza che gli utenti lo abbiano richiesto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Antitrust contro Meta: contestata l’integrazione automatica dell’AI su WhatsApp

In questa notizia si parla di: meta - antitrust - integrazione - whatsapp

Faro Antitrust su Meta, dominante per AI su whatsapp - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune societĂ di Meta, tra cui Facebook Italia, per presunto abuso di posizione dominante sull' intelligenza artificiale.

Antitrust avvia istruttoria su Meta per abuso di posizione dominante - (Adnkronos) – L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, agendo in stretta cooperazione con i competenti uffici della Commissione europea, ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Meta Platforms Inc.

Antitrust, istruttoria contro Meta: sospetto abuso IA su WhatsApp - Antitrust avvia istruttoria contro Meta: sospetto abuso di posizione dominante sull’IA preinstallata in WhatsApp L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha aperto un procedimento istruttorio nei confronti di Meta per un presunto abuso di posizione dominante nel settore dei servizi di comunicazione tramite app.

Meta nel mirino dell’Antitrust L’AGCM ha avviato un’istruttoria contro Meta per presunto abuso di posizione dominante: nel mirino l’integrazione forzata di Meta AI su WhatsApp. Indagini in corso con il supporto della Guardia di Finanza https://mondomobileweb Vai su X

Meta AI su WhatsApp: l'Antitrust apre un'indagine per abuso di posizione dominante; Indagine Antitrust su Meta per Presunto Abuso di Posizione Dominante su WhatsApp; L’antitrust avvia un’indagine su Meta per posizione dominante per l’IA su WhatsApp.

Meta AI-WhatsApp nel mirino AGCM: abuso posizione dominante? - L'introduzione forzata del pulsante Meta AI in WhatsApp ha attirato l'attenzione dell'Autorità: avviata un'istruttoria sulla pratica. Riporta msn.com

Il Garante contro Meta: “La sua IA su WhatsApp imposta senza richiesta degli utenti” - La società di Mark Zuckerberg ha già una posizione dominante nella messaggistica. Scrive msn.com